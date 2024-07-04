04 Temmuz 2024, Perşembe
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Filler de insanlar gibi isimlerle sesleniyor
Yapılan son araştırmalar hayvanlar dünyasının bir gizemini daha ortaya çıkardı. Buna göre Afrika filleri insanların birbirlerine isimleriyle seslenmesi gibi sesleniyor. Yani her filin kendine has ismi gibi bir sesi var ve bu isim benzeri çağrılar onların kim olduğunu belirliyor.