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Filler de insanlar gibi isimlerle sesleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 08:40
Yapılan son araştırmalar hayvanlar dünyasının bir gizemini daha ortaya çıkardı. Buna göre Afrika filleri insanların birbirlerine isimleriyle seslenmesi gibi sesleniyor. Yani her filin kendine has ismi gibi bir sesi var ve bu isim benzeri çağrılar onların kim olduğunu belirliyor.
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