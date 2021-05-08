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Filistinli küçük bir kız çocuğu, İsrail polislerine meydan okuyor! ‘’Siz hatalısınız ve teröristsiniz. bize hiçbir şey yapamazsınız. dünya bizimle birlikte, sizinle değil.’’

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2021 11:14
Güncelleme:08.05.2021 11:18
2014 yılında Mescid-i Aksa'da kayda geçen bir görüntüyü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine engel olmaya çalışıyordu. O sırada, 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, askerlerin önüne geçti. Cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırdı.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar, 2014 yılında kayda geçen bu görüntüleri akıllara getirdi. O gün, 10 yaşındaki kız çocuğu, Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya almayan İsrail polisine insanlık dersi vermişti.

10 yaşındaki çocuk ''Siz hatalısınız ve teröristsiniz. bize hiçbir şey yapamazsınız. dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti.

İsrailli polislere. Polis 'Kes şunu, senin annen nerede?' diye karşı çıktığında ise, 'Dur artık! Topraklarımızı asla terk etmeyeceğiz' demişti.

Filistinli cesur kız, gerçekleri tek tek polislerin yüzüne haykırmıştı.

Filistinli küçük bir kız çocuğu meydan okuyor!
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