13 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Filistinli gazetecinin cenazesine saldırı! İsrail güçleri cenazenin hastaneden çıkartılmasını engelledi
İsrail güvenlik güçleri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni sırasında saldırdı. Cenazenin hastaneden çıkartılması engellendi. Omuzlardaki tabutun yere düşmesi ise son anda engellendi. Ayrıntıları Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya A Haber ekranlarında anlattı.