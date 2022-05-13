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Filistinli gazetecinin cenazesine saldırı! İsrail güçleri cenazenin hastaneden çıkartılmasını engelledi

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 16:26
İsrail güvenlik güçleri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni sırasında saldırdı. Cenazenin hastaneden çıkartılması engellendi. Omuzlardaki tabutun yere düşmesi ise son anda engellendi. Ayrıntıları Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya A Haber ekranlarında anlattı.
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