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Filistinli esirler ailesine kavuştu!

Filistinli esirler ailesine kavuştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 18:06
Serbest bırakılan Filistinli esirler, han yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından aileleri ile buluştu. İsrail ile Hamas arasında esir takasının dördüncü turu bugün yapıldı. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de özgürlüğüne kavuştu.
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