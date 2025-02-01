01 Şubat 2025, Cumartesi
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Filistinli esirler ailesine kavuştu!
Serbest bırakılan Filistinli esirler, han yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından aileleri ile buluştu. İsrail ile Hamas arasında esir takasının dördüncü turu bugün yapıldı. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli de özgürlüğüne kavuştu.