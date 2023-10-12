Filistinli çocuk İsrail saldırısında ölen kardeşine böyle veda etti! Yürek yakan anlar…

İsrail, Gazze’ye ölüm yağdırdı. Beş gündür devam eden saldırılarda İsrail ordusu kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu sivillerin üzerine fosfor bombası attı. Kemal isimli bir çocuğun, saldırılarda hayatını kaybeden kardeşi Ahmet'in ardından döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı…