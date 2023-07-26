Filistinli çocuk İsrail askerine haykırdı: Burası benim toprağım gün gelir hakkımı alırım

İsrail'in Filistin işgaline son tepki Filistinli bir çocuktan geldi. Elinde silah olan bir İsrail askerine, "Burası benim toprağım. Gün gelir hakkımı geri alırım." diye seslendi. İsrail askerleri Batı Şeria'ya düzenledikleri son baskında ise 13 Filistinliyi yaraladı.

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