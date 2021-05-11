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Filistinli çocuğun babasına acı vedası: Allah yolunu açık etsin

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Giriş: 11.05.2021 18:06
Güncelleme:11.05.2021 18:07
Son dakika haberine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve abisini kaybeden Filistinli çocuğun, cenaze töreninde sevdiklerine vedası yürekleri burktu. Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım." dedi.
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Filistinli çocuğun babasına acı vedası
Filistinli çocuğun babasına acı vedası
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