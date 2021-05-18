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Filistinli baba Riyad Eshkuntana ile kızının ağlatan kavuşması! İsrail’in insanlık ayıbı adına özür diledi: Affet beni

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Giriş: 18.05.2021 10:39
Güncelleme:18.05.2021 10:48
Riyad Eshkuntana, terör devleti İsrail’in bombaladığı evlerinde sağ çıkarılan kızı Suzy’nin elini hastanede tuttu. Filistinli baba, daha 6 yaşındayken büyük acılar çeken kızından İsrail’in insanlık ayıbı adına özür diledi. Suzy’nın 3 kardeşi ve annesinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
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