Filistinli baba Riyad Eshkuntana ile kızının ağlatan kavuşması! İsrail’in insanlık ayıbı adına özür diledi: Affet beni

Riyad Eshkuntana, terör devleti İsrail’in bombaladığı evlerinde sağ çıkarılan kızı Suzy’nin elini hastanede tuttu. Filistinli baba, daha 6 yaşındayken büyük acılar çeken kızından İsrail’in insanlık ayıbı adına özür diledi. Suzy’nın 3 kardeşi ve annesinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.