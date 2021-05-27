Filistinli baba Muhammed el-Hadidi kalan tek çocuğu için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi

İsrail’in saldırılarında eşi ile 4 çocuğunu kaybeden Filistinli baba Muhammed el-Hadidi hayatta kalan tek çocuğu minik Ömer için Başkan Erdoğan’dan yardım istedi. Hadidi, "Eşim ve çocuklarım şehit olmadan önce ailecek Türkiye'ye seyahat etmek için pasaportlarımızı hazırlamıştım. Allah'ın takdiri... Onlar şehit oldu ve Rablerinin yanına gittiler. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, küçük evladım Ömer ve Mariya Ala Ebu Hatab'ın meseleleriyle ilgilenmesini, onlara sahip çıkmasını ve ihtimam göstermesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı