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Filistin’e destek veren yorumcuyu kovdu! Spiker İsrail’i eleştiren yorumcuyu kovdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 11:17
Dile kolay 125 gün oldu Gazze'de katliam var. Batı medyası olanları aktarmak bir yana barıştan yana yükselen sese bile tahammül edemiyor. İngiltere'de bir televizyon programında yorumcu Steve Hadley Filistin'de hakkında konuşmak istedi ancak sözü kesildi ve stüdyodan kovuldu.
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