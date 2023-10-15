Filistin’de can kaybı 2 bin 329’a yükseldi

İsrail-Filistin çatışmalarında 9’uncu güne girilirken bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329’a, yaralananların sayısının ise 9 bin 42’ye yükseldiği belirtildi. Bu sıcak gündemi Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile detaylandırdık.