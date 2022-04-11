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Filistin’de bir günde 3 kişi vurularak öldürüldü

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Giriş: 11.04.2022 13:28
Güncelleme:11.04.2022 13:30
İsrail yönetimi, yaşanan silahlı saldırıların ardından Batı Şeria'da operasyonları artırdı. Beytüllahim kenti yakınlarında 47 yaşındaki Filistinli bir kadına, "dur" emrine uymadığı gerekçesiyle ateş açıldı. Silahsız olduğu anlaşılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. El-Halil kentinde de İsrail askerleri, bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak öldürdü. Hadar beldesi yakınlarında da 21 yaşındaki bir genç açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
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