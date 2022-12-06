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Filistin Dışişleri Bakanı A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2022 15:21
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki A Haber 'e özel açıklamalar da bulundu. Türkiye'nin her fırsatta Filistin davasına sahip çıktığını belirten Filistinli Bakan, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden kaygı duymadıklarını belirtti. Filistin davasının anlatılması için uluslararası toplantıların önemine dikkat çekti.
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