06 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Filistin Dışişleri Bakanı A Haber'e konuştu
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki A Haber 'e özel açıklamalar da bulundu. Türkiye'nin her fırsatta Filistin davasına sahip çıktığını belirten Filistinli Bakan, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden kaygı duymadıklarını belirtti. Filistin davasının anlatılması için uluslararası toplantıların önemine dikkat çekti.