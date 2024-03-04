Filistin Devlet Başkanı Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile Ankara’da görüşecek

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da yarın Ankara’da olacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İki liderin gündeminde ateşkes ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması konusu olacak. İkili iş birliklerine değinilecek.

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