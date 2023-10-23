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Filistin bir anne kaybettiği oğlunu anlatırken yürekleri dağladı: Oğlumun bedeni Allah'a hamd olsun parçalanmamıştı

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Giriş: 23.10.2023 18:54
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail çocukların üzerine bomba yağdırıyor. 2 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledilirken oğlunu kaybeden Filistinli bir annenin feryadı yürekleri dağladı. İşte Filistinli annenin yaşadıklarını anlattığı o anlar...
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