Filistin bir anne kaybettiği oğlunu anlatırken yürekleri dağladı: Oğlumun bedeni Allah'a hamd olsun parçalanmamıştı

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail çocukların üzerine bomba yağdırıyor. 2 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledilirken oğlunu kaybeden Filistinli bir annenin feryadı yürekleri dağladı. İşte Filistinli annenin yaşadıklarını anlattığı o anlar...