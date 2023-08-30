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Fidan-Lavrov görüşmesi 31 Ağustos'ta! Ukrayna ordusu 6 Rus kentine İHA saldırısı düzenledi

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 13:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tahıl koridoru diplomasisi çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceği tarih belli oldu. Öte yandan Ukrayna Rusya'nın 6 farklı bölgesine saldırı düzenledi. Son gelişmeleri Moskova’dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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