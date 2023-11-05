05 Kasım 2023, Pazar
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FETÖ'nün evlatlık artığı Enes Kanter'den Yahudi okuluna 'destek' ziyareti!
FETÖ'nün kukla evlatlığı Enes Kanter, yine hain ve hadsizlikleri ile gündemde. Alçak Kanter, işgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek olmak için ABD'deki bir Yahudi okuluna gitti. Gazze'deki sivil çocukların ölümüne sessiz kalan hain Kanter, Yahudi çocuklarını bağırına bastı. İşte o anlar...