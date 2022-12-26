26 Aralık 2022, Pazartesi
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FETÖ'cü Enes Kanter Vatikan'da Papa'ya yalvararak Başkan Erdoğan'ı şikayet etti
FETÖ'cü Enes Kanter, Vatikan'ın davetlisi olarak Papa'yla görüştü. Türkiye'yi şikayet eden FETÖ'cü Kanter, "Fetullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin" dedi.