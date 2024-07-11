11 Temmuz 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FETÖ yanlısı ABD’li vekillerden Biden’a kirli mektup: FETÖ’cüler serbest bırakılsın
ABD Meclisi’nde sık sık Türkiye'yi hedef alan FETÖ yanlısı milletvekilleri, kritik NATO zirvesini fırsat bilerek yine propagandaya girişti. Bir grup Temsilciler Meclisi Üyesi, FETÖ tutuklularının serbest bırakılması talebiyle Beyaz Saray'a mektup yazdı. Türkiye'nin kirli algı oyunlarına alet edildiği o mektuba yanıt ise ABD'deki Türk toplumundan geldi.