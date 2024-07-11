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FETÖ yanlısı ABD’li vekillerden Biden’a kirli mektup: FETÖ’cüler serbest bırakılsın

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 11.07.2024 10:45
ABD Meclisi’nde sık sık Türkiye'yi hedef alan FETÖ yanlısı milletvekilleri, kritik NATO zirvesini fırsat bilerek yine propagandaya girişti. Bir grup Temsilciler Meclisi Üyesi, FETÖ tutuklularının serbest bırakılması talebiyle Beyaz Saray'a mektup yazdı. Türkiye'nin kirli algı oyunlarına alet edildiği o mektuba yanıt ise ABD'deki Türk toplumundan geldi.
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