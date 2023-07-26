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Fed'in faiz kararı ne olacak? Dünya Jerome Powell'ın açıklamalarına kilitlendi! Kritik karar saat 21.00'de açıklanacak

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Giriş: 26.07.2023 13:00
Küresel piyasalar bugün açıklanacak Fed faiz kararına odaklandı. Bir yılı aşkın süredir süren şahin politikaların ne yönde devam edeceği merak konusu olurken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada alınacak sinyallerin yatırımcıların hamlelerini şekillendireceği belirtildi. Analistler Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıyor.
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