FBI’dan Donald Trump açıklaması! Suikastçının internet geçmişi incelendi

ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan saldırganın internet arama geçmişi incelendi. FBI'dan yapılan açıklamada saldırganın Slovakya Başbakanına yönelik gerçekleşen suikast girişimini kitlesel saldırıları ve bombalı eylemleri incelediği belirtildi. Daha da dikkat çekici detay ise yerel polis saldırıdan bir saat önce Thomas Crooks'u tespit etti ama hakkında bir işlem yapmadı.

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