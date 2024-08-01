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FBI takasa dair yeni bir görüntü yayınladı!

FBI takasa dair yeni bir görüntü yayınladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 21:12
FSB, takasla ilgili ikinci bir video yayınladı. Videoda, Ankara'da otobüse binen Ruslarla takas edilen kişiler görülüyor.
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FBI takasa dair yeni bir görüntü yayınladı!
FBI takasa dair yeni bir görüntü yayınladı!
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