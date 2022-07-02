02 Temmuz 2022, Cumartesi
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FBI 'Kripto Kraliçe'nin peşinde!
"Kripto Kraliçe" lakabıyla anılan Bulgaristanlı Ruja Ignatova, binlerce kişiyi dolandırarak kaçtı. FBI’ın en çok arananlar listesine giren Ignatova'nın yakalanması için bilgi verenlere, 100 bin dolar ödül teklif ediliyor.