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Fas'ta bilanço ağırlaşıyor! İşte depremin vurduğu Marakeş

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Giriş: 14.09.2023 15:25
Güncelleme:14.09.2023 15:26
Fas'taki depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı iki bin 901'e yükseldi. Binlerce kişi de yaralı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven deprem bölgesinden son durumu aktardı.
Fas’ta bilanço ağırlaşıyor!
Fas'ta bilanço ağırlaşıyor!
Bilanço ağırlaşıyor! İşte depremin vurduğu Marakeş
Bilanço ağırlaşıyor! İşte depremin vurduğu Marakeş
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