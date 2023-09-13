Fas'ta bilanço ağırlaşıyor! İşte depremin vurduğu Marakeş

Fas'taki depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı iki bin 901'e yükseldi. Binlerce kişi de yaralı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven deprem bölgesinden son durumu aktardı.

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