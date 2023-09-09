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Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Giriş: 09.09.2023 04:08
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün dağlık kesim olduğu açıklandı.
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