Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem: 2012 ölü

Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Doğal afet sonucu 2012 kişi yaşamını yitirdi, 2059 kişi de yaralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ürkiye'den birçok siyasi isim taziye mesajı yayımladı.

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