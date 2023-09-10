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Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem: 2012 ölü

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Giriş: 10.09.2023 10:04
Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Doğal afet sonucu 2012 kişi yaşamını yitirdi, 2059 kişi de yaralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ürkiye'den birçok siyasi isim taziye mesajı yayımladı.
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Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
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