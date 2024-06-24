24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Fabrikada yangın faciası: 20 ölü! Güney Kore'de lityum pil üretilen bir fabrikada yangın çıktı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2024 11:32
Son dakika dünya haberleri… Güney Kore'de lityum pil üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin tüm tesisi sardığı yangında en az 20 çalışan hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Lübnan’a bugün mü saldıracak?
İsrail Lübnan'a bugün mü saldıracak?
Fabrikada yangın faciası: 20 ölü!
Fabrikada yangın faciası: 20 ölü!
Rusya’da kırmızı alarm!
Rusya’da kırmızı alarm!
A Haber Lübnan sınırnda
A Haber Lübnan sınırnda
Netanyahu’ya istifa et baskısı
Netanyahu'ya "istifa et" baskısı
Hizbullah’tan soykırımcı İsrail’e açık tehdit!
Hizbullah'tan soykırımcı İsrail'e açık tehdit!
Gazze’de katliam Tel Aviv’de protesto!
Gazze'de katliam Tel Aviv’de protesto!
Sivilleri araca bağlayıp canlı kalkan yaptılar!
Sivilleri araca bağlayıp canlı kalkan yaptılar!
Tokyo’da Filistin’e destek gösterisi!
Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi!
İsviçre’de sel ve toprak kayması
İsviçre’de sel ve toprak kayması
Rusya Kuzey Kore’ye silah mı yerleştirecek?
Rusya Kuzey Kore'ye silah mı yerleştirecek?
Bakkala ateş açıldı: 3 ölü, 10 yaralı
Bakkala ateş açıldı: 3 ölü, 10 yaralı
Daha Fazla Video Göster