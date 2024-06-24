Fabrikada yangın faciası: 20 ölü! Güney Kore'de lityum pil üretilen bir fabrikada yangın çıktı

Son dakika dünya haberleri… Güney Kore'de lityum pil üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin tüm tesisi sardığı yangında en az 20 çalışan hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar...

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