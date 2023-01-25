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F-35'leri üreten firmanın yöneticileri Yunan basınına konuştu: Yunanistan'a en modern F-35'ler verilecek

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 14:57
F-35'leri üreten firmanın yöneticileri Yunan basınına konuştu. Açıklamada, "Yunanistan'a en modern F-35'ler verilecek" denildi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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