Evlatlarını, damatlarını savaşta kaybetti! Savaş mağduru kadının gözyaşları

Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlarla terörden arındırdığı bölgelerde yeni yaşam alanları kuruluyor. O noktalardan biri de Azez'de. A Haber ekipleri bölgedeki çalışmaları görüntüledi. Esad rejiminin saldırılarından ve teröristlerden kaçanlar ise inşaatı biten evlere yerleşmeye başladı. Yaşlı kadın yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN