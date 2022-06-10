10 Haziran 2022, Cuma
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Evlatlarını, damatlarını savaşta kaybetti! Savaş mağduru kadının gözyaşları
Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlarla terörden arındırdığı bölgelerde yeni yaşam alanları kuruluyor. O noktalardan biri de Azez'de. A Haber ekipleri bölgedeki çalışmaları görüntüledi. Esad rejiminin saldırılarından ve teröristlerden kaçanlar ise inşaatı biten evlere yerleşmeye başladı. Yaşlı kadın yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.