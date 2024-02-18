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Evi elinden alındı, sürgün edildi...

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Giriş: 18.02.2024 12:10
Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, onlarca yıldır İsrail devletinin ve işgalci yerleşimcilerin zulüm ve baskısına maruz kalıyor. Bugüne kadar milyonlarca Filistinli, tüm bu zorluklar karşısında canları kurtarmak için evlerini terk etti. Ancak Filistinli İbrahim Hıdır Hamdan ve ailesi, tüm yaşadıklarına rağmen, evlerini terk etmemekte kararlı. İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver'in özel haberi
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