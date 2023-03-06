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Ev yapımı mangal bomba gibi patladı

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Giriş: 06.03.2023 08:44
Kimi metroda yürürken kimi ise mangal yaparken ölümden döndü. İşte şans eseri kimsenin burnu bile kanamadığı sıra dışı kazalar...
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Ev yapımı mangal bomba gibi patladı
Ev yapımı mangal bomba gibi patladı
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