Eurotunnel’de ulaşıma grev darbesi

İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayan Eurotunel çalışanları iş bıraktı. İki ülke arasındaki demiryolu ulaşımı durdu. Krizin ne kadar süreceği ise belirsiz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN