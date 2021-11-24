Etiyopya Başbakanı Ahmed iç savaşa karşı "cepheye gideceğim" demişti! Dünya basını paylaşılan görüntülerle sarsıldı

Dünyanın gözü iç savaşta olan Etiyopya'da. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed isyancılarla savaşmak için cepheye gideceğini açıklamasının ardından çıkan görüntüler şoke etti. Darbe girişimine kalkışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi başkente 400 kilometre yakınlıktaki 2 şehri ele geçirdi. Başbakan Ahmed'in ilanından 1 gün sonra paylaşılan görüntüler henüz resmi olarak doğrulanmasa da dünya basınında büyük yankı uyandırdı.