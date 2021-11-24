24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Etiyopya Başbakanı Ahmed iç savaşa karşı "cepheye gideceğim" demişti! Dünya basını paylaşılan görüntülerle sarsıldı

Etiyopya Başbakanı Ahmed iç savaşa karşı "cepheye gideceğim" demişti! Dünya basını paylaşılan görüntülerle sarsıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2021 11:49
Dünyanın gözü iç savaşta olan Etiyopya'da. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed isyancılarla savaşmak için cepheye gideceğini açıklamasının ardından çıkan görüntüler şoke etti. Darbe girişimine kalkışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi başkente 400 kilometre yakınlıktaki 2 şehri ele geçirdi. Başbakan Ahmed'in ilanından 1 gün sonra paylaşılan görüntüler henüz resmi olarak doğrulanmasa da dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Cüceliğin çaresi bulundu!
Cüceliğin çaresi bulundu!
Görev başladı! Dünyayı korumak için...
Görev başladı! Dünyayı korumak için...
Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Dünya bu görüntüleri konuşuyor
43 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı
43 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı
Dünya nüfusu ne kadar oldu?
Dünya nüfusu ne kadar oldu?
ABD’de tedarik krizi ve yüksek enflasyon! 30 yılın zirvesinde
ABD'de tedarik krizi ve yüksek enflasyon! 30 yılın zirvesinde
Hasat başladı! Kilosu 11 dolar
Hasat başladı! Kilosu 11 dolar
Yanan otobüsün İstanbul’daki görüntüleri ortaya çıktı
Yanan otobüsün İstanbul'daki görüntüleri ortaya çıktı
Çarptığı aracın bagajından ceset çıktı
Çarptığı aracın bagajından ceset çıktı
Araçtan ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti
Araçtan ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti
Bulgaristan’da otobüs faciası! 46 yolcu yanarak can verdi
Bulgaristan'da otobüs faciası! 46 yolcu yanarak can verdi
Rumlardan Türkiye ile gerilimi artıracak adım
Rumlardan Türkiye ile gerilimi artıracak adım
Daha Fazla Video Göster