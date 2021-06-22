Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

Bilim insanları gelecek yıllarda küresel ısınmayla birlikte koronavirüs benzeri hastalıklarda artış yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Güney Amerika'da yaygın olarak görülen Leishmania adlı et yiyen bir parazitin, ABD'de de görülmeye başlandığı açıklandı. Son derece tehlikeli olan parazitin ölüme neden olduğu da vurgulandı. Öte yandan parazitin farklı türleri Türkiye'de de görüldü.