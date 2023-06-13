Eski Yunan bakan konuştu: 2020’de Türkiye ile savaşın eşiğine geldik

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ülkenin en büyük gazetelerinden birine konuştu, Türkiye ile ilişkilerinin iyileştirilmesi için oluşan fırsatlara değindi, Dendias, geçen yıl Madrid'deki NATO zirvesinde yaşanan bir olayların perde arkasını da anlattı.

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