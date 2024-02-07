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Eski Şili Başkanı Pinera helikopter kazasında hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 16:32
Güney Amerika'da orman yangılarıyla mücadele eden Şili, helikopter kazası haberiyle sarsıldı. Ülkenin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti.
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