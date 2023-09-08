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Eski İngiliz Bakan Straw: Kıbrıs Rum Yönetimi’ni AB'ye tam üye yapmakla hata yaptık

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 15:37
İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw tarihi bir itirafta bulundu. "Kıbrıs Rum Yönetimi'ni AB'ye tam üye yapmakla hata yaptık" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan aktardı.
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