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Eski halinden eser kalmadı! Kim Jong-Un'un son videosu şaşkınlık yarattı

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Giriş: 02.09.2021 10:28
Aldığı kilolarla gündeme gelen Kim Jong-Un, zayıflamaya devam ediyor. Yüz hatları belirginleşen hatta boynu ortaya çıkan Kuzey Kore liderinin hızla zayıflaması, yine sağlık problemi ihtimalini gündeme getirdi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kuzey Koreli yetkililer Kim'in kilosu ve sağlığı hakkında konuşmanın yasaklandığını duyurmuştu.
Kim Jong-Un’un son videosu şaşkınlık yarattı
Kim Jong-Un'un son videosu şaşkınlık yarattı
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