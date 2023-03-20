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Eski ABD Başkanı Trump’dan destekçilerine eylem çağrısı: Ülkenizi geri alın

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Giriş: 20.03.2023 09:52
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü tutuklanacağını söylemesi ve destekçilerine protesto çağrısı yapması ABD gündemini bir kez daha değiştirdi. Destekçileri Trump'ın malikanesi önünde protesto düzenlerken Trump güreş turnuvasına katıldı. Trump'ın eski başkan yardımcısı Mike Pence ise kararın siyasi içerikli olduğunu söyledi.
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