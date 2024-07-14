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Eski ABD Başkanı Trump'a mitinginde ateş açıldı! Olay sonrası korumaları tarafından kürsüden uzaklaştırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 01:38
ABD Başkanı adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı.
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Trump’a mitinginde ateş açıldı!
Trump'a mitinginde ateş açıldı!
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