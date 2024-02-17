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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın cezası belli oldu! 354 milyon dolar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 00:29
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi.
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