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Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan İstanbul yorumu: Muazzam bir deneyimdi

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Giriş: 16.09.2021 09:59
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan olarak yaptığı ilk yurt dışı turunda Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Obama "Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı." ifadelerini kullanırkenSultan Ahmet Camisi'ni ziyaret etmenin kendisi için "muazzam" bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi.
Obama’dan İstanbul yorumu
Obama'dan İstanbul yorumu
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