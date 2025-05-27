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Eşinden tokat yiyen Macron: Sadece şakalaştık görüntü abartıldı

Eşinden tokat yiyen Macron: Sadece şakalaştık görüntü abartıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 10:41
Asya turuna Vietnam'dan başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron beklenmedik bir olayla dünya gündemine oturdu. Uçağın kapısı açıldığı sırada eşinin Macron'u yüzüne tokat attığı görüldü. Macron görüntüleri “Sadece şakalaştık görüntüler abartıldı” diye savundu. Fransa'dan detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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Eşinden tokat yiyen Macron: Sadece şakalaştık görüntü abartıldı
Sadece şakalaştık görüntü abartıldı
"Sadece şakalaştık görüntü abartıldı"
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