27 Mayıs 2025, Salı
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Eşinden tokat yiyen Macron: Sadece şakalaştık görüntü abartıldı
Asya turuna Vietnam'dan başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron beklenmedik bir olayla dünya gündemine oturdu. Uçağın kapısı açıldığı sırada eşinin Macron'u yüzüne tokat attığı görüldü. Macron görüntüleri “Sadece şakalaştık görüntüler abartıldı” diye savundu. Fransa'dan detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.