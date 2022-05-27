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Eşi okul saldırısında katledilmişti! 2 gün sonra kırık kalp sendromundan öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2022 10:44
ABD'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de öğretmen Irma Garcia olmuştu. Garcia'nın kocası Joe Garcia 2 gün sonra kırık kalp sendromundan öldü. Doktorlar, "Kırık Kalp Sendromu"nun kalp krizi semptomlarını taklit ettiğini ve ölümcül olabileceğini vurguladı.
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