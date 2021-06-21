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Esad rejiminden İdlib kırsalında katliam! Karadan ve havadan yapılan bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti

AA
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Giriş: 21.06.2021 13:44
Güncelleme:21.06.2021 13:47
Suriye’de Esed rejiminin sivillere yönelik saldırıları devam ederken, İdlib kentinin güney kırsalını yine topçu saldırısı ile hedef aldı. Saldırılar nedeniyle 7 sivil hayatını kaybederken, 14 sivil yaralandı. Ehsim köyünde 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil de yaralanırken, Bara köyünde 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil ağır yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ölenlerin kimliğini tespit etmeye çalıştı. Yaralılar ise bölgedeki hastaneye kaldırdı. Saldırlar nedeniyle sivillerin kaldığı evler enkaza döndü.
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