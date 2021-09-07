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Esad güçlerinden İdlib’e topçu saldırısı: 4 ölü 15 yaralı

İHA
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Giriş: 07.09.2021 23:32
Suriye’nin İdlib kentine Esad rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1’i kadın 4 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil de yaralandı. Saldırıda birçok evin ise hasar gördüğü aktarıldı. Sıcak bölgeden ilk görüntüler...

Esad rejimine bağlı güçler, Suriye'nin İdlib kentine topçu saldırısı düzenledi. Al-Dabit Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i kadın 4 sivilin hayatını kaybettiği, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda birçok evin ise hasar gördüğü aktarıldı.

Topçu saldırısının düzenlediği bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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