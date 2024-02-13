Erzincan maden sahasında heyelan! Uzman isimler uyardı: Domino etkisi oluşturabilir

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Aykut Akgün afetle ilgili detayları A Haber’de anlattı.

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