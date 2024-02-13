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Erzincan maden sahasında heyelan! Uzman isimler uyardı: Domino etkisi oluşturabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 18:22
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Aykut Akgün afetle ilgili detayları A Haber’de anlattı.
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