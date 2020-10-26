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Ermenistan'ın hedefinde siviller var! İşte saldırıya maruz kalan bölge

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Giriş: 26.10.2020 16:32
İşgalci Ermenistan ordusu tarafından üçüncü kez varılan ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Ateşkesi ihlal eden Ermeni tarafının verdiği zarar böyle görüntülendi.

İşgalci Ermenistan ordusu tarafından sabah saatlerinde atılan roket Terter bölgesinin Gazyan köyüne düştü. Saldırıda çok sayıda ev yerle bir olurken saldırı anında vatandaşların sığınaklarda olması olası bir faciayı önledi. Roketin düştüğü bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.

"GÜNDE 100 MERMİ DÜŞÜYOR"
Sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek saldırı düzenlediğini belirten Müşfig Ahundov, "Sabah saatlerinde ateşkes ilan edildi. Bizde kendi işlerimiz ile meşguldük. Biraz vakit geçtikten sonra mermiler düşmeye başladı. Kaçarak sığınağa sığındık. Bulunduğumuz bölgede komşularımızın ve bizim evlerimize roket düştü. Yaklaşık bir aydır her gün mermi düşüyor. Bazı günler 100 ile 150 mermi düşüyor. En az bugün 5 mermi düştü. Birçok ev ve bahçeler hasar aldı" diye konuştu" açıklamasını yaptı.

Müşfig Ahundov, "Ermenilerin amacı kargaşa çıkarmak ve bizim buralardan kaçmamızı istiyorlar. Azerbaycan artık eskisi gibi değil. Hiç kimse evini yurdunu bırakarak kaçmıyor. Bugün bizim güçlü ve ihtişamlı ordumuz var. Başında Başkumandanımız var bizim için mücadele ediyorlar. Dünyanın birçok ülkesi Ermenistan'a yardım ediyor, bunu biz Azerbaycanlılar biliyoruz. Ermenistan'a yardım eden İslam ülkeleri de var. Azerbaycan bunlarla mücadele ediyor. Ordumuza inanıyoruz, güveniyoruz. Hak bizim tarafımızdadır" ifadelerini kullandı.

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