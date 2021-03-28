28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'dan istifa kararı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'dan istifa kararı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2021 16:20
Güncelleme:28.03.2021 17:01
Son dakika haberi... Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan ağır yenilgi sonrası erken seçim kararı alan Ermenistan'da aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa kararı aldı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan "istifa" çağrıları yanıt buldu. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.

Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" dedi.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan ordusu, Şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Ermenistan'da sular durulmuyor!
PKK Almanya'da bir camiye saldırdı
PKK Almanya'da bir camiye saldırdı
ABD PKK'ya neden destek veriyor?
ABD PKK'ya neden destek veriyor?
Alman Bakan çiğ köfte yedi
Alman Bakan çiğ köfte yedi
Bilim insanları kırmızı alarm verdi
Bilim insanları kırmızı alarm verdi
Bebekliğinden beri abur cuburla besleniyor
Bebekliğinden beri abur cuburla besleniyor
Kütüphane önünde kanlı saldırı
Kütüphane önünde kanlı saldırı
Kiliseye bombalı saldırı
Kiliseye bombalı saldırı
Erdoğan mükemmel işler yapıyor
"Erdoğan mükemmel işler yapıyor"
Ülke şokta! Acı haber geldi
Ülke şokta! Acı haber geldi
32 kişinin öldüğü kaza kamerada
32 kişinin öldüğü kaza kamerada
Kanlı müdahale! Ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Kanlı müdahale! Ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Daha Fazla Video Göster